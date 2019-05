Ekrem İmamoğlu Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti

İmamoğlu, "Belediye başkanlarının her birini kucaklayacağız ama bugüne kadar ihmal edilmiş ne varsa onları da telafi edeceğiz. Kadıköy ve birçok belediyenin de sorunlarını biliyoruz, eş güdümlü çalışacağız. Hiçbir belediyeyi ayırt etmeyeceğiz. Bu memleket ne çektiyse partizanlıktan, kötü dilden çekti. Biz 'hepsini yok edeceğiz' dedik, o dili kullanmayacağız. O dili kullananlar, siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Çünkü bizim insanımız güzel dili, sohbeti, kucaklaşmayı seviyor." diye konuştu.

Yani, aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, 25 belediye başkanı seçilmiş, helal hoş olsun, ilçe meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluk onların olmuş ama sıra Büyükşehir Belediye Başkanı'na gelince (Şaibe var, yolsuzluk var.)"

İstanbul'da ulaşım ve su indirimine yönelik bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, öğrencilerin kartının 50 lira, 0-4 yaş çocuğu bulunan annelerin ulaşımının ücretsiz olacağını, su ücretinin de kademeli olarak yüzde 40-50 indirileceğini anlattı.

İmamoğlu, herkesin bu şehrin gönüllüsü olacağını aktararak, "Yüz binlerce insanımız bu şehrin gönüllüsü olsun. Biz bu yaklaşımı nasıl yöneteceğimizi yarın anlatacağız. Yarın saat 13.00'te Yenikapı'da toplantımız başlayacak. Gelebilenleri bekliyorum." dedi.

Büyük Çamlıca Camisi'nin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı devlet adamlarının katılımıyla yapılan resmi açılış törenine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Beni Çamlıca Camisi'nin açılışına davet etmediler. Beraber gideriz, namaz kılarız. Çamlıca Camisi ya da başka eserler, biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Biz bu şehirlere bizim işlerimizi yoluna koysun diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu şehirlere ve ülkeye yatırım yapmıyor. Her açılış bizim açılışımızdır. Bu memleketin parasını çarçur etmeden iş ve hizmet üreteceksiniz. Onun dışında her açılış, her mekan bizimdir. Bizi bin defa davet etmeseler bile biz onları bin defa davet edeceğiz."

Konuşması sırasında bir vatandaşın kazlarıyla alanda olduğunu gören İmamoğlu, "Kazın ne işi var burada? Beni kutlamaya mı geldi? Vallahi kaz bile beni kutlamaya gelmiş. Bütün canlılar bizim. Topalmış, değilmiş yok öyle bir şey. Canları sıkılmasınlar, korkmasınlar." ifadelerini kullandı.