Ekrem İmamoğlu Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hiçbir belediyeyi ayırt etmeyeceklerini belirterek, "Bu memleket ne çektiyse partizanlıktan, kötü dilden çekti. Biz 'hepsini yok edeceğiz' dedik, o dili kullanmayacağız. O dili kullananlar, siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar." dedi. Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı tebrik etti. Daha sonra belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, İstanbul'un 39 belediye başkanına eşit şekilde yaklaşacağını söyledi. İmamoğlu, "Belediye başkanlarının her birini kucaklayacağız ama bugüne kadar ihmal edilmiş ne varsa onları da telafi edeceğiz. Kadıköy ve birçok belediyenin de sorunlarını biliyoruz, eş güdümlü çalışacağız. Hiçbir belediyeyi ayırt etmeyeceğiz. Bu memleket ne çektiyse partizanlıktan, kötü dilden çekti. Biz 'hepsini yok edeceğiz' dedik, o dili kullanmayacağız. O dili kullananlar, siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Çünkü bizim insanımız güzel dili, sohbeti, kucaklaşmayı seviyor." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe Ters lalelere jandarma koruması

Ramazan ayını tebrik eden İmamoğlu, "Komşularınızı iftara davet edin. Bir seferberlik yapalım. Bir çorbayı paylaşın. Bir komşunuza iftara gidin. Ben ne yapacağımı söyleyeyim. Ben 10 yıldır 5 yıldızlı otellerde sofralara gitmiyorum. Size ve bu şehrin belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum; bu şehrin evlerinde iftar açacağız. Ben Pazartesi akşamı, ramazanın ilk günü Sultanbeyli'de rastgele bir evin kapısına gidip iftar açacağım. Bunu niye söylüyorum? Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz." ifadelerini kullandı. - "YSK karar vermiştir" İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazı değerlendiren Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti: "Pazartesi gününe atılmış Yüksek Seçim Kurulu süreci var. Diyorlar ki 'Bu millet İstanbul'da 39 ilçede bize oy verdi, 25 belediye başkanımızı seçtiler. İstanbul'da meclis üyesi oylamasında en yüksek oyu bize verdiler ve onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğuz' diyorlar. Aynı zarfa atılan oylarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oylamasında 'yolsuzluk, şaibe var' diyorlar. Buna kargalar bile güler.