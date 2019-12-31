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  4. Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.

Öncesinde açıklama yapan İmamoğlu, ÇED Raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini öne sürerek, hazırlanan plandan haberlerinin olmadığını söyledi.

"İstanbul’da şu anda 1 milyon boş konut var, konut stoku dolu. Zaten bu şehir betona boğulmuş durumda." ifadelerini kullanan İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili tartışmaların siyasi olmadığını, gelecek nesillerin sorunu olduğunu belirtti.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Dün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni şehri 100 binlik planlara işledi. İBB'nin yaptığı bir plandı bu. Siz bu konuya itiraz edecek misiniz" sorusunu, "Tabii itiraz edeceğiz, öyle bir plan olur mu? Toplumsal uzlaşmanın olmadığı bir 1/100.000'lik plan olur mu? İstanbul'un 39 belediye başkanının hangisinin bilgisi var? Ben şahidiyim, yok." diye yanıtladı.

Toplu ulaşım araçlarındaki bilgilendirme ekranlarından "Kanal İstanbul demek bu milleti sevmemek demek" şeklinde yayınlar yapılmasına yönelik tepki ve eleştirilerin sorulmasına üzerine de şunları kaydetti:

" 'İstanbul'u sevmemektir' doğru. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Metrolardaki yayınlara devam edeceğiz. Daha da çoğalacak. Ben belediye başkanıyım, toplumu bilgilendiriyorum, bilgi alma hakkına saygı duyarak onların bilgi almasını sağlıyorum. Keşke 8 senedir bu işi evirip çeviren insanlar, tek bir sayfa akılla, bilimle bir şey sunsaydı."

İmamoğlu, daha sonra evrak kayıt bölümüne giderek itiraz dilekçesini verdi.

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kanal istanbul projesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

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