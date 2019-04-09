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Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 18:54 | Son Güncelleme

İstanbul'daki başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Emniyetimizi polisimizi yormayın, kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Hasan Akgün başkanımı kutlamaya geldim. Seçmen, sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki, bu şehre hizmet et. "Ama senin söylediklerini duyduk, hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et. "

Bu şehirde beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Efendim AKP'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum.

Biz bugüne kadar şunu söyledik: Artık kimse birbirinin inancını ölçmeye kalkmasın, herkes bu vatanı çok seviyor. Biz bu şehirde 16 milyon vatansever olarak bu şehre sarılmış insanlarız. Bu şehirde hayallerimizi kurduk ve gerçekleştiriyoruz.

Büyükçekmece belediye başkanı Hasan Akgün, önümüzdeki 5 yılda Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanıyla daha güzel şeyler üretecek. Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın, kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin.

Bu şehir benim kadar insanların gönlünü kazanan belediye başkanı görmemiş olacak. "

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