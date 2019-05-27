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Ekrem İmamoğlu Kartal'da vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'dan sonra da İstanbul'un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim" dedi  Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Kartal'da devam etti.

Gökhan ÇELİK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'dan sonra da İstanbul'un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim" dedi

Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Kartal'da devam etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Kartal Erzincan Refahiye Orçul Dernekleri Futbol Turnuvası kupa törenine gitmek isteyen İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle kupa törenine katılamadı.

Seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, "İnsanlar kavgadan, gürültüden, kötü dilden bıktı. Çocuklarımız geleceğe umutla bakmak istiyor. Milletimiz bizlerde umut gördüğü için bize oy verdi, bizi seçti, bizi sevdi. Demokrasi sürecine darbe vurmaya kalktılar, kumpas kurdular. Siyasi irade böyle istedi diye böyle bir karar vereceklermiş. Bizler, Cumhuriyetin, demokrasinin ve Atatürk'ün sevdalılarıyız. 31 Mart'tan sonra, alınan bu karara rağmen onlar kavga beklediler ama biz dedik ki, '16 milyon İstanbullu oyuna gelmeyecek. Sizleri sevgileriyle, saygılarıyla ve demokrasiye olan inançlarıyla sandıkta mağlup edecek. Yine sandıkta yenecek.' Bu kardeşiniz çok çalışacak. Seçimden sonra da çalışacak. 23 Haziran'dan sonra da İstanbul'un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Sadece 18 günde, öğrencilerin AKBİL'lerini 40 TL'ye indirdik" diyen İmamoğlu, "Suyu ucuzlattık. İndirimle beraber her hanenin cebine yılda 2 bin TL'ye yakın kazanç sağladık. Ekonominin zora düştüğü şu günlerde, her haneye katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Kıskansalar da patlasalar da çatlasalar da biz yaptık kardeşim. 18 günde yaptıklarımıza bu kadar kıskançlık duyuyorlarsa, bin 800 günde yaptıklarımıza bunlar çıldıracak. Olsun. Biz, rakiplerimizi, hizmetlerimizle, güler yüzümüzle, samimiyetimizle, saygı, sevgi, ahlak ve vicdan anlayışımızla çıldırtmaya geldik onları" şeklinde konuştu.

İmamoğlu daha sonra Rize Dernekleri'nin organize ettiği iftar programına katılmak üzere Ataşehir'e geçti.

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