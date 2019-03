Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Kazandığımızı biliyorum. Benim ahlakım, benim siyasi duruşum, özelikle devlet adamlığından anladığım şey bana bunu açıklamaya müsaade etmiyor. " dedi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki il yöneticileri ile Seyrantepe'deki seçim koordinasyon merkezinde seçim sürecini takip eden Ekrem İmamoğlu, 5'inci kez kameraların karşısına geçerek, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu tarihi günde en başta olduğu gibi her anında sizi bilgilendireceğimize söz vermiştim. Sizi bilgilendirmek Türkiye'mizi İstanbul'u bilgilendirmek demektir. Şu an çarpıcı bir olay yaşıyoruz. Gelişim anı itibariyle tam 36 dakikadır Anadolu Ajansı verilerinde değişiklik yok. Tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyetinin köklü kuruluşu 82 milyon insanın vergisiyle ülkeye hizmet etmek zorunda olan bütün Anadolu Ajansı yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Manipülasyonun parçası olmayın yaptığınız görevin tarihi görev olduğunun altını çiziyorum. Yarınlarda utanacağınız, yüzümüze bakamayacağınız, bir duruma düşmeyin. Sizin İstanbul'dan 16 milyon hemşerim adına uyarıyorum. Şunu da ekliyorum bir yerden haber mi bekliyorsunuz, ulaşamıyor musunuz, kaygınınız mı var, tedirginliğiniz mi var anlamış değilim. Sizin mesuliyetiniz olanı duyurmaktır. Türkiye'ye aktarmaktır. Bir demokrasi sürecidir. Türkiye'nin demokrasisi için sorumluluk anıdır. “ dedi.

İmamoğlu, “Bu Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, ya da AK Parti meselesi değildir. Bu Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Herkesin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmelidir. Toplumun adalet duygusu, toplumun vicdan duygusu, Türkiye'nin neredeyse 145 yıllık demokrasi mücadelesinde bu anlar ve süreçler asla bu duygulara cevap veremez, bu duygular karşısında ezilirsiniz. Bu şehrin çocuklarına hesap veremezsiniz. Gençlerine, kadınlarına, annelerine, babalarına hesap veremezsiniz. Her birinizi bu tarihi sorumluluğa tekrar davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, “On binlerce görev yapan arkadaşlar süreci terk etmeyin. Asla ve asla görevi bitene kadar ne kadar sürerse saatleri olsun günler olsun sorumluluğunuzu terk etmeyin. Bu sorumluluğu üstlenen herkes Türkiye demokrasi adına çok önemli bir vazife üstlenmiş olacaklar ve demokrasi kahramanı olacaklar. Bende açık ve net söylüyorum. Kazandığımız biliyorum ama benim vicdanım, ahlakım siyasi duruşum, özellikle devlet adamlığımdan anladığım şey, bana bunu açıklamama müsaade etmiyor. Elbette ki neticelerin netleşmesi ve tutanakları son halini almasını bekliyorum. Ben verileri açıklayacağım, 35 dakikayı bulan suskunluğu benim nezdimde Anadolu Ajansını itibarsız hale düşürmüştür. Yüzde 80'i bir miktar aşmış olan kendi imzalı tutanaklara üzerinde girilen bizim oyumuz yüzde 50.36'dır rakibimizin, 46.70'dır adım adım süreci takip etmeye devam ediyoruz. Ben şahsımı İstanbul'un insanlarını yeni doğmuş bebeğinden en tecrübeli insanın kadar herkesi bu ülkenin imkanını, demokrasi mücadelesine devlet adamlığı tanımına emanet ediyorum." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)