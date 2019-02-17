Ekrem İmamoğlu, 'Kent Anayasası Forumu'nda konuştu 

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın organize ettiği Kent Anayasası Forumu'nda konuştu. Konuşmasında parti içi tartışmalara da değinen İmamoğlu, "Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır" dedi. Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Kent Anayasası Forumu'na CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Şehrin nereye gittiğini bilen yok. Bu şehir 30 milyona mı gidiyor, istediğiniz kadar rakam savurabilirsiniz. Bu şehrin fakiri öyle bir yoksulluk yaşıyor ki, her mahallesine gittikçe gördüğüm manzara nasıl bir şey yaratılmış. Bu şehirler Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya götürür. O yüzden anayasası yazılmalı. Biz tabi, ilk adaylık açıklamasında İstanbul ittifakı ve kent anayasası iki kavramı ortaya koyduğumuzda birileri ortalığı kopardı. Biz bu ülkenin bir tane anayasası olduğunu bilen insanlarız. Bahsettiğimiz şey değişmez kurallardan bahsediyoruz. Her gelenin sağını solunu çekiştirip, şehrin anlamsız ve tanımsız hale dönüştürmemesi konusunda kalıcı temel kurallar olmasından bahsediyoruz. Şehrin geleceğini zihinlere yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Ne yazık ki kent gelecekleri adına da bu ülkede bir çalışma yok. Kent anayasası onu sağlayacak, onun temel adımını atacak. Daha sonrasında şehirlerin vizyonları üzerine konuşulacak" dedi.

"YARAYA TUZ BASMA ZAMANIDIR"

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde ise CHP içindeki tartışma ve istifalara yönelik açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu seçim sürecinde hepimizin yapması gereken işler var. Ama bizim bu kente olan sorumluluğumuz gerçekten tarihi bir anı olan 31 Mart'tan önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kadar önemli diye anlattığımız bir süreçte belirle sebepler ya da kaygılarla ayrışmayı kendine siyasi refleks olarak gören insanların oturup derin düşüncelerle ne yapıyorum demesi lazım. Ayrışma zamanı değildir, herkesi akıllı olmaya bu ülkenin geleceğine dair ben mutlaka doğru iş yapmalıyım demeye davet ediyorum zihinlerden çıkmazsınız. 'Benim aklım daha iyi', 'ben daha iyi yapardım', 'en iyisin ben biliyorum' olabilir. Hiç kimse mükemmel değildir, herkes hata yapabilir. Ama şu süreçteki tartışma ve konuşmalar bunun üzerine olmamalıdır. Ben bu süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak tanımlamıyorum. Dolayısıyla mevzuya sadece CHP penceresinde bakmıyorum. Sahada ben bunu hissediyorum. Gönüller bize destek olsun dediğimde binlerce insan telefon ve mail ile katılıyorsa halk bunun farkında. Elbette örgütlerde bunun farkında olacaktır. Ama ben kendisini önemli siyasi figür olarak görenleri aynaya bakıp düşünmeye ve aldıkları ya da alacakları kararları gözden geçirmeye mutlak davet ediyorum. Toplumun, partilerin, bu ülkeyi düşünenlerin hafızası, günün sonunda alınan travmalardan sonra bunları asla unutmaz. Bu benim tarihi sorumluluğumdur. Keyif yapacak olsaydım, burada konuşma yapmazdım. Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır" şeklinde konuştu.

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