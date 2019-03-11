Ekrem İmamoğlu: “Kentsel dönüşüm kabus olmaktan çıkacak”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da tapu ve imar sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, ”Farklı kurumlarla yapılan sözleşmede belediye garantör olacak ve vatandaş asla yalnız bırakılmayacak. Kentsel dönüşüm kabus olmaktan çıkacak” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Beyoğlu’nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantılarıyla devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Eyüpsultan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde bir panele katıldı. İmamoğlu, salona girişinde coşkuyla karşılandı. CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı panelde vatandaşların tapu sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimlerde destek istedi.

“Bu işin siyasi görüşü ve siyasi partisi yok”

Ekrem İmamoğlu, “Biz dünyada mekanını, meskenini, arazisini, yaşadığı alanı önemseyen bir kültürden geliyoruz. Biz evimizi barkımızı, komşuluğumuzu, sosyal çevremizi severiz. Yıllardır orada biriktirdiğimiz hayallerden kolay kolay vazgeçmeyiz. Duygusal bir toplumuz, duygularıyla hareket eden ve aynı zamanda vicdanı ve ahlakı en üst seviyede olan insanlarız. Bu işin siyasi görüşü yok, bu işin siyasi partisi de yok. Birçok mahallemizde ve ilçelerin diğer mahallerinde yaşanan soruna dönük ortak hareketle bir kentsel dönüşüm. Hangi konu mahalledeyse başlangıcından itibaren her konuda o mahallede örgütlü olsun olmasın, o toplumu sürecin içine katan ve her anında vatandaşı bilgi sahibi yapan, onun bilgisi olmadan biz yaptık kardeşim uygulayacaksınız demeden, insanların bilgisini alarak, onların ikna olmasını sağlayarak karşılıklı dayanışma ve bilgi paylaşma şeklinde süreç yönetmeye söz veriyorum. Ben yaptım oldu yok, öyle bir şey yok” dedi.