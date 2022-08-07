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Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi! Dikkat çeken 6'lı masa sözleri

07.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında Ardahan’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6’lı masaya ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dikkat çeken sözlerle seslendi. İmamoğlu, “Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi! Dikkat çeken 6'lı masa sözleri

Ardahan'da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 6'lı masa ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, kente geldi. Şehirler arası otobüs terminalinin açılış öncesi Ardahan Belediyesini ve kent merkezindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu ve Torun halk ile sohbet etti.

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"GENEL BAŞKANIMIZA BURADAN SÖYLÜYORUM..."

Ardahan Kaptanpaşa Mahallelisi'nde çevre yolu mevkinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu "Bugün burada anlıyorum ki Ardahan’ın çok önemli bir eksiğini giderme konusunda bir proje gerçekleştirdik. Geçmişte bu ile yakışmayan bir otogar gördüm. Ama umut ediyorum, hem ürün kalitesi hem tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılığıyla size Ardahan Belediye Başkanı ile birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin tek önceliği var, adaletin ve geleceğin en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınması konusunda kararlı adımlar atan 6’lı masanın onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayış içerisinde olan diğer ve kuruluşlara siyasi partilere büyük görev düşüyor. Ben iddiayla söylüyorum. Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" diye konuştu.

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece Ardahanımıza hizmet vermiyor. Türkiye’de 350’nin üzerinde belediyemize hizmet veriyor. Bizim belediye sayımız 250. Demek oluyor ki 100’de farklı siyasi partilerden olan belediyelere hizmet veriyor. Biz de ayrımcılık, gayrımcılık yok. Hep birlikte Türkiye’yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ayrıştırmadan hizmet vereceğiz" dedi.

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise şunları kaydetti:

"İlimizde herkesin hayallerini süsleyen ve şehrimizin gelecek 50 yılına hizmet edecek olan çok yüksek kalitede bir otogar inşa ettik. Terminalimizin teknik ve proje desteğini sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum."

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Konuşmaların ardından şehirler arası otobüs terminalinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası, protokol ve davetliler terminali gezdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP istanbul büyükşehir belediye başkanı

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