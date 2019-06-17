Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ama yerel seçimlerin ardından onu tüm Türkiye tanıdı. Mazbatası geciktirildiğinde ise uluslararası alanda tanınan bir siyasetçiye dönüştü.Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden birkaç ay öncesine dek çok az insanın tanıdığı bir isimdi. Ama 31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı akşamın ardından onu neredeyse tüm Türkiye tanıdı..

Çünkü İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, kent yönetimini 25 yıldır kesintisiz elinde tutan Refah, Fazilet ve AKP gibi İslamcı muhafazakar partilere karşı kazanan ilk isim oldu.

İmamoğlu’nun mazbatasını alması AKP’nin seçim sonuçlarına itirazları sonucu 17 gün gecikti. İmamoğlu, bu süre içerisinde uluslararası alanda tanınan bir siyasetçiye dönüştü. Çünkü milyonluk metropol İstanbul’un yönetimini ele almaya hazırlanan İmamoğlu, bir belediye başkanından öte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde müstakbel rakibi olabilirdi.

17 gün süren mazbata bekleyişi sırasındaki sakin tavrı, geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Süreç boyunca yaptığı canlı yayınlarla seçmenleri gelişmelerden haberdar etmesi de tanınmasında etkili oldu. Bu tutumu, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’den sabaha dek bir açıklama beklemiş seçmen tarafından hanesine artı puan olarak yazıldı.