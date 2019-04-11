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Ekrem İmamoğlu: "Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu medya kuruluşlarını tehdit etmediğini belirterek, "Ne kinle, ne nefretle, ne öfkeyle, ne tehditle işim olmaz" dedi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Garipçe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu: "Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu medya kuruluşlarını tehdit etmediğini belirterek, "Ne kinle, ne nefretle, ne öfkeyle, ne tehditle işim olmaz" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Garipçe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaş ziyaretinin ardından İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Medya kuruluşlarını tehdit ettiği iddialarına yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Benim ruhumda öfke, kin olmaz. Hiç olmadı. Allah esirgesin. Allah ruhunda kin ve nefret olanlardan da bu milleti korusun. Çok net ifade ettim, dedim ki; ’Çok itibarlı ailelersiniz. Bu topluma bazılarınız üçüncü, dördüncü nesilden üretim yapıp istihdam sağlayan iş insanlarısınız. Aileleriniz itibarını zedelemeyin, yaptığınız işi düzgün yapın. Bu basın kurumları toplumun 70, 80 yıldır sahiplendikleri kurumlardır’ dedim. Ne kinle ne nefretle ne öfkeyle ne tehditle işim olmaz. Ben saygı duyduğum için, itibar ettiğim için ailelerine, geçmişlerine yanlış yapmamaları gerektiğini ifade ettim. Basının neyi gösterip göstermediğini siz görüyorsunuz. Rakibimiz bir açıklama yapıyor, bana cevap veriyor. Ama benim ne dediğimi aktarmıyoruz. Benim dediğimi gösterin de, rakibimizin bana ne söylediği anlaşılsın. Siyasi parti temsilcilerinden bahsediyorum. Böyle bir süreç yönetirsiniz, medya özgürlükçü olmaz, eşitlikçi olmaz. Bunu hatırlattım. Anlayan anlamıştır’’ ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun mahalle sakiniyle diyaloğu vatandaşları güldürdü.
Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’yla bir araya gelen Saniye Hendem isimli mahalle sakini yaşlı teyzenin diyaloğu kameralara yansıdı. İkili arasında geçen diyalog çevredeki vatandaşları gülümsetti.

Ekrem İmamoğlu:

Ekrem İmamoğlu:

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