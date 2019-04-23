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EKREM İMAMOĞLU KOLTUĞUNU ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. İmamoğlu daha sonra makam koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti. Makamda kısa bir açıklama yapan Kaya, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çevre temizliğine hassasiyet göstereceklerini, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak içinde kentin 4 bir yanına kültür sanat merkezlerinin açacaklarını söyledi. Daha sonra telefonla özel kalem müdürünü arayan Halil Efe Kaya, Eyüpsultan’da yapılması planlanan parklarla ilgili raporu hafta başı makamında beklediğini söyledi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halil Efe Kaya’ya ilk icraatı ve ilerde ne olmak istediği soruldu. Kaya, "Eyüpsultan’da yıkım kararı çıkmış bir okul var. Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu. Bu okulun yapımına katkı sunmak istiyoruz. İlerde de öğretmen olmak istiyorumö dedi. İmamoğlu daha sonra makamında kabul ettiği diğer çocukların da taleplerini tek tek dinleyerek, bu taleplerin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

Açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu ve Halil Efe Kaya İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz Çocuk Meclisi Özel Oturumu için meclis toplantı salonuna geçti. Mecliste çocuklara hitap eden Ekrem İmamoğlu bir kez daha tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti. Programdan sonra İmamoğlu mecliste çocuklarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun öğrencileri kabul etmesi
-İmamoğlu'nun koltuğu devretmesi
-Halil Efe Kaya'nın açıklamaları
-Halil Efe Kaya'nın özel kalemi araması
-İmamoğlu'nun çocuk meclisine girmesi
-İmamoğlu'nun meclisteki konuşması
-Çocuk Meclisi Özel Oturumu'ndan genel ve detaylar
-İmamoğlu'nun çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi

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Ekrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devrettiEkrem İmamoğlu koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti
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