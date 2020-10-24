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Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

24.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İmamoğlu’nun hastanede tedavi süreci başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.

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