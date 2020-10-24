Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İmamoğlu’nun hastanede tedavi süreci başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.
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