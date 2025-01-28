Ekrem İmamoğlu, kritik toplantı sonrası gece saatlerinde paylaştı... CHP'li isimlerden destek geldi

Dün herkesin merakla beklediği basın toplantısında “heybedeki turbun büyüğü” diyerek açıkladığı bilirkişinin ardından hakkında dakikalar içinde soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara'da bulunanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

3 SAAT SÜRDÜ

Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme 3 saat sürdü.

İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

İmamoğlu’ndan bu görüşmenin ardından çarpıcı paylaşım geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından Alman şait Berthold Brecht'e ait olan ve slogan olarak kullanılan "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” dizesini paylaştı.

İmamoğlu’nun ardından pek çok CHP’li isim tarafından da aynı paylaşımın yapıldığı görüldü.

CHP lideri Özgür Özel’in bugün partisinin haftalık grup toplantısında kayyım ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklaması bekleniyor.