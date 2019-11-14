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Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 19:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Görüşmede, masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı" - "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk"

LONDRA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya 1,5 günlük bir program kapsamında gelen İmamoğlu, Han ile kentin belediye başkanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sadık Han ile 1 saati bulan görüşmesini "çok verimli" diye nitelendiren İmamoğlu, "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk." dedi.

İstanbul’un Avrupa’nın en doğusunda, Londra’nın ise en batısında yer alan “iki güzel kent” olduğunu belirten İmamoğlu, her iki kentin de kıtanın önemli merkezleri olacağını söylediğini aktardı.

“Görüşmede masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı.” diyen İmamoğlu, Brexit konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.

İstanbul’un dünya tarihinin en önemli ve herkesin imrendiği şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Böyle bir şehrin her şehirle ilişki kurma konusunda istekli olması lazım. İstanbul’un ortaya koyduğu ilham ve özellikle bu son seçimle beraber ortaya koyduğu demokrat duruş, bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Sadık Han’ın da kendisini seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini belirten İmamoğlu, İngiliz belediye başkanının bunu bir “demokrasi kazanımı” diye nitelendirdiğini aktardı.

Londra temasları kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile sabah bir araya geldiğini belirten İmamoğlu, daha sonra da düşünce kuruluşu Chatham House’da bir toplantıya katıldığını kaydetti.

Yarın kentte çeşitli finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunacağını belirten İmamoğlu, bu temaslarda İstanbul metrosunun da aralarında yer aldığı altyapı yatırımlarıyla ilgili kaynak sorununun gündemde olacağını söyledi.

İmamoğlu bu akşam Londra’da yaşayan Türk vatandaşları ile de bir araya gelecek.

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Ekrem İmamoğlu ingiltere istanbul Londra Sadık Han

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