Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

LONDRA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya 1,5 günlük bir program kapsamında gelen İmamoğlu, Han ile kentin belediye başkanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sadık Han ile 1 saati bulan görüşmesini "çok verimli" diye nitelendiren İmamoğlu, "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk." dedi.

İstanbul’un Avrupa’nın en doğusunda, Londra’nın ise en batısında yer alan “iki güzel kent” olduğunu belirten İmamoğlu, her iki kentin de kıtanın önemli merkezleri olacağını söylediğini aktardı.

“Görüşmede masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı.” diyen İmamoğlu, Brexit konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.

İstanbul’un dünya tarihinin en önemli ve herkesin imrendiği şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Böyle bir şehrin her şehirle ilişki kurma konusunda istekli olması lazım. İstanbul’un ortaya koyduğu ilham ve özellikle bu son seçimle beraber ortaya koyduğu demokrat duruş, bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda.” ifadelerini kullandı.