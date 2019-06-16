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Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la birlikte ortak yayına katılacak olan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başlayacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la birlikte ortak yayına katılacak olan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başlayacak. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yayına kısa bir süre kala eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğluyla birlikte Lütfi Kırdar Kongre Merkezine gelerek ’Her şey çok güzel olacak’ deyip içeriye girip yayın saatini beklemeye başladı.

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