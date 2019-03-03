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Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde bir araya gelen Mahalle Birlikleri’nin hazırladığı 6 maddelik taahhütnameyi imzaladı.CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde örgütlenen Mahalle Birlikleri’nin Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantısına katıldı.

Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde bir araya gelen Mahalle Birlikleri’nin hazırladığı 6 maddelik taahhütnameyi imzaladı.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde örgütlenen Mahalle Birlikleri’nin Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantısına katıldı. Mahalle Birlikleri üyelerinin İBB Başkan adaylarına ’Bizimle misiniz? Değil misiniz?’ başlığıyla, hazırladıkları 6 maddelik taahhütnameyi imzalama çağrısına olumlu yanıt veren İmamoğlu, taahhütnameye imza attı.

“Kentsel dönüşümle ilgili bugün gelinen noktada başarılı bir model yoktur”
Kentsel dönüşümde sorunların yaşandığını ve başarılı bir modelin hayata geçirilemediğini söyleyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm özellikle depremle beraber çok önemli bir hale gelmiştir. Üzerinden 20 yıl geçti, uzun bir zaman geçti. Toplumun bu kadar uzun bir zamanı boşa harcanarak hayatlarının ne yazık ki en önemli anının belki de harap edilmesi gerçekten İstanbul’u mutsuz etmiştir. Bugün gelinen noktada kentsel dönüşümle ilgili başarılı bir model yoktur. Tapuların verilmemesiyle süreç başlıyor, böyle bir problem var. Mülkiyet sorunu var, mülkiyetlerin devredilmemesi sorunu var. Aslında temelde vatandaşına güvenmeyen bir yönetim, sonra vatandaşına ben ne dersem onu kabul et anlayışı var” dedi.

“Alternatif çözümler üreteceğiz”
İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecine kendilerinin nasıl yaklaşacağını ise şu sözlerle dile getirdi:
"Biz, yaşadığımız afetleri hafızamızdan çıkarmayacak bir süreci ortaya koyacağız. Rant oluşturmak yerine, olayın toplumsal ve psikolojik tarafına bakarak, komşuluk edindikleri mahallede, yaşanabilir bir çevreyi sunmak, kendimize özel bir ilke olacak. Her vatandaşımıza yaşadığı anılarını biriktirdiği o ortamda yaşanabilir bir çevre sunmak ilkemiz olacak. Yerinde yaşam garantisi sağlayacağız bir kere. Özellikle yaşayanlarını yerinde koruyarak, imar problemlerini çözerek, tapu sorunu olanlara da mülkiyetini devredecek, ardından da yaşayanlara alternatif çözümler üretecek, gerçekten insani bir süreci sizlerle paylaşacağımızın sözünü veriyorum. Sürüncemeye bırakılmış imar planları ve imar uygulamaları, sizin için bir zulüm olmayacak, özel ekipler kurarak, bir an önce tamamlanması için özel çalışmalar yaptıracağız. Çalışmaların tamamında masanın paydaşı olacaksınız. Kiracıları da mağdur etmeyecek, onların da hak sahibi olduğu konusunda ve özel uygulamalarla ev sahibi olmaları konusunda hassas davranacağız."
Konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Mahalle Birlikleri üyelerinin İBB Başkan adaylarına ’Bizimle misiniz? Değil misiniz?’ başlığıyla hazırladığı 6 maddelik taahhütnameyi imzaladı.

Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı

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