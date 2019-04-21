Ekrem İmamoğlu Maltepe mitinginde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Göreceksiniz, bu sefer sevgi kazanacak. Bu sefer saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle çok iddialıyız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahilindeki Orhangazi Parkı’nda düzenlenen "İstanbul’a Yeni Başlangıç Buluşması"nda konuştu. Halk oyunları ve mehteran gösterisi ile başlayan gösteriler sonrası saat 14.50 sıralarında sahneye çıkan İmamoğlu’na CHP’li yöneticiler, İstanbul’daki CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve dua edilmesinin ardından konuşmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın en güzel şehrinin çok değerli sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul’da göreve başlarken yeni güzellikleri hep birlikte karşılayalım istedim. Bugün bir sevinci paylaşıyoruz ama bir yanımız keder dolu. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum. Allah milletimizi terörden her daim korusun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Birilerinin sevinci öbürlerini kırıyorsa orada bir sorun vardır. Hiç kimse vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır” ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..." AK Parti heyeti Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlarını ziyaret etti Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

"Siyaset çözüm üretme işidir"

31 Mart seçimlerinin tarihe geçtiğini savunan İmamoğu, ”Seçimde 3 sonuca dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, siyaset her zaman saygı ve centilmenlik içinde yapılmalıdır. İkincisi, siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu şekilde düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü, herkesin dünya görüşü farklı olabilir. Siyaset hangi sorunlara, nasıl çözümler ürettiğinle alakalıdır. Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersi çıkarmayanlar, bundan sonra seçim kazanamazlar. Kazansalar da, bundan sonra kazanan milletimiz olmayacak. Benim eksiğim, yanlışım olabilir. Mutlaka düzeltmeye, çok daha kaliteli siyaset yapmaya gayret edeceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Öncelikle siyaset anlayışını değiştirmek zorundayız. Yeni nesil siyaset anlayışını hep birlikte bu şehre ve bu ülkeye hakim kılmalıyız, kılmak zorundayız. 31 Mart, yeni nesil siyaset anlayışının nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben 16 milyonun başkanı olacağım demiştim. Size söz veriyorum” şeklinde konuştu.

"Yeni nesil siyaseti getiriyoruz"

“Ben bugün itibarı ile tüm İstanbullulara hizmet etmekten başka bir şey düşünmüyorum” diyen İmamoğlu, “17 gün boyunca yaşanan ve bugün kısmen yaşanmaya devam eden şeyler var. Büyük bir gururla ifade ediyorum, milletimiz bu demokrasi sınavını sükunetle, başarıyla geçmiştir. Bu süreç, demokratik olgunluğumuzu bir kez daha kanıtlamıştır. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkede son sözü millet söyler. 23 Nisan 1920’den bu güne bu ülkede son sözü hep millet söyledi. Bugün ve daima da son sözü millet söyleyecektir. Herkes bunu böyle bilsin. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hep beraber söyleyelim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstanbul’da bundan sonra milli bayramlarda da ulaşım ücretsiz olacak. Ben İstanbul’a yeni bir başlangıç vaat ederek buraya geldim. Bu başlangıç İstanbul’a yeni nesil siyaset, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil toplumsal birlik, yeni nesil yurttaşlık anlayışıyla gelecek” ifadelerini kullandı.

"Siyasetçiler milletin hizmetkarıdır"

Siyasetçilerin milletin hizmetkarı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Kesinlikle hak, hukuk ve adalet. Bunlar olmazsa insan nefes alamaz. Milli ve manevi değerleri asla istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini ve onurunu kırmayacağım. Kimsenin de bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Yeni nesil bir siyasetçi olarak korkudan değil, sevgiden yana olacağım. Bu şehirde herkesin uymak zorunda olduğu kurallara hep birlikte karar vereceğiz. Bu kentin mazlumları, mağdurları ve unutulmuşları kalmayacak. Bu şehrin emeklilerinin, engellilerinin hamisi olacağız. Asla alan el, veren eli bilmeyecek, hassas olacağız. Kapsamlı bir demokrasi ve katılım mekanizmasıyla kent yönetim süreçleri, aktif yönetim makamları haline gelecek. Hiç kimse ‘Benim sesim duyulmadı’ demeyecek, hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Bu şehirde 16 milyon vatansever var. Hiç kimsenin vatan sevgisi, inancı bir diğerinden üstün değildi. Çok renklilikten korkmayacağız, kazanım olarak göreceğiz. Herkes kendini özgür hissedecek. Bu şehirde herkes İstanbullu, hepimiz Türk milletiyiz. Kimse, kimsenin inancı üzerinden siyaset yapmasın. Bu şehir buna izin vermeyecek. Bizim için azınlık yok. Hepimiz bir ve beraberiz. Ben bütün çalışma arkadaşlarımın alın terine sahip çıkacağım. Bütün İstanbullulara ben 21. yüzyıl belediyeciliği vaat ediyorum. Bu kentte ortak yaşam kültürünü oluşturmak istiyorum. Bu kentin manevi değerleriyle, gelecek nesillere aktaracağımız köklü bir sosyal dönüşüm istiyorum. Bu günlerde bir geçiş sürecinde olduğumuzu unutmayalım. Bana ve ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız. İddiamız büyüktür. İstanbul sorunlarını çözmenin ötesine geçmek, yeni bir hayat kurmak, yeni bir ortak yaşam kültürü oluşturmak için kendime ve sizlere çok güveniyorum. Size söz veriyorum, asla bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin” dedi.