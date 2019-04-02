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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile görüştü

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde gözüken Ekrem İmamoğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile görüştü. İmamoğlu, "Kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile görüştü

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ziyarette soyut kavramlar üzerinden tekrar sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla ilgili iddiaların üzücü olduğunu söyledi.

"Süreci esefle takip ediyoruz. Yapılmamış uygulamalardır. İstanbul'da duyuyorumki alelacele bazı seçim kurullarında şu anda çuvalları açma çabası içinde olan hakimler var." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulunu göreve davet ediyorum. Birazdan İstanbul'da olacağım. Sorun nerdeyse oraya gidip sürece daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağım. Kararlılığımızdan kimse şüphe etmesin."

Mansur Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

(AA)

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