EKREM İMAMOĞLU: MAZBATAMIZI TALEP EDİYORUZ (1)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSRANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Mazbatamızı talep ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum" dedi.

"Yine sizleri kampanya merkezimizde ağırlıyoruz. Gönül isterdi ki sizleri Büyükşehir Belediyesinde ağırlayalım" diyerek konuşmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye'nin seçim süreçleri özellikleri bizlerin yıllardır sıkıntı yaşadığımız ve dile getirdiğimiz kavramlarla dolu seçim süreçleri bu süreçte de çok farklı bir evirilmeyle sürecine devam ediyor ne yazık ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını, konusu 2019'da şehirlerin yönetimi olduğu defalarca kampanya süresince dile getirdik. Ama biz bunu dile getirirken başka kavramlar sürecin içerisine dahil edilmeye çalışıldı. Biz ısrarla yerel seçim olduğunu söyledik, 'İstanbul'u yönetmeye talibiz' dedik. '16 milyon insanla bir arada bu şehrin yönetimine talibiz' dedik. Ama yine ısrarla mesele başka bir boyuta evirilmek, yönlendirilmek istendi. Günün sonunda çok net ifade edeyim. Biz adalet istiyoruz. Biz toplumun, 16 milyon insanın vicdanının ve bu büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun belli olan sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum. Süreci lütfen en titiz şekliyle yönetmesini tüm hassasiyetleriyle yönetmesini özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

---------------

-İmamoğlu'nun açıklamaları

