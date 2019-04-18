Ekrem İmamoğlu, mazbatanın ardından İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı

Dün mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oluyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Mazbatayı alma ortamı biraz yoğundu. Daha sonra büyükşehir belediyesine geçtik. Büyük bir kitle toplandı. Hiç haber vermeden insanların akarak gelmesi. Saraçhane'de her kesimden insan vardı. O insanların sevgisini hissediyorsunuz. Dün akşam Efes maçı için söz vermiştik. Söz verdiysek gideceğiz dedim. Gittik çok da güzel bir maç izledik. Rakibimizi yendik.

'KIZIM EVDE SİTEM ETTİ'

Eve geçtik annem babam geldi kızım sitem etti. "Oğlum burada iki çocuğum evde" demiştim. "Çocuklarım adına söz veriyorum" demiştim. Eve girdim kızım hemen "bir oğlunuz yanınızda iki çocuğunuz evde değil mi?" dedi. Hemen bir sitem.

'GÖZYAŞLARIYLA KARŞILAŞTILAR'

Annem çok duygulu tabi çok duygulandılar. Onların maneviyatı beni çok koruyor ona inanıyorum. Gözyaşlarıyla karşıladılar. Dün meydanda da söyledim Allah'ım beni aileme mahcup etme. Dolayısıyla insanın anne babasına ailesine mahcup olmaması bu çok değerli. ki bu asil görevi asil bir şekilde yapabilesiniz. En çok ailemi ihmal ediyorum . Bir anne oğlunun dizinin dibinde olmasını ister.