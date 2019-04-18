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Ekrem İmamoğlu, mazbatanın ardından İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Dün mazbata alırken ve sonrasında neler yaşadığını anlatan İmamoğlu, ailesinin kendisini evde gözyaşlarıyla karşıladığını söyledi. İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl bir ilişkisi olacak?' sorusuna da yanıt verirken 'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Bakanı kim olursa olsun görüşmek işbirliği yapmak için benim bir engelim yok önümde' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatanın ardından İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı

Dün mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oluyor.

DSADADA

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Mazbatayı alma ortamı biraz yoğundu. Daha sonra büyükşehir belediyesine geçtik. Büyük bir kitle toplandı. Hiç haber vermeden insanların akarak gelmesi. Saraçhane'de her kesimden insan vardı. O insanların sevgisini hissediyorsunuz. Dün akşam Efes maçı için söz vermiştik. Söz verdiysek gideceğiz dedim. Gittik çok da güzel bir maç izledik. Rakibimizi yendik.

'KIZIM EVDE SİTEM ETTİ'

Eve geçtik annem babam geldi kızım sitem etti. "Oğlum burada iki çocuğum evde" demiştim. "Çocuklarım adına söz veriyorum" demiştim. Eve girdim kızım hemen "bir oğlunuz yanınızda iki çocuğunuz evde değil mi?" dedi. Hemen bir sitem.

'GÖZYAŞLARIYLA KARŞILAŞTILAR'

Annem çok duygulu tabi çok duygulandılar. Onların maneviyatı beni çok koruyor ona inanıyorum. Gözyaşlarıyla karşıladılar. Dün meydanda da söyledim Allah'ım beni aileme mahcup etme. Dolayısıyla insanın anne babasına ailesine mahcup olmaması bu çok değerli. ki bu asil görevi asil bir şekilde yapabilesiniz. En çok ailemi ihmal ediyorum . Bir anne oğlunun dizinin dibinde olmasını ister.

Hukuk üstündür insanlığın nefesidir bence. hukuk olmadan insan nefes alamaz. Adaletin bittiği yerde insanın nefes alamaması gibi. Sokaktaki sokak hayvanından tutun da doğaya karşı insanların birbirine karşı diyaloglarına karşı... Hukuk çok derin bir mesele.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp konuşmamakla ne engelemiz var? Biz millet için bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu ülkenin bu şehrin geleceği için işbirliğinden bahsediyoruz. "Bir bir kişinin bile elini sıkmam" deme hakkına sahip değilim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Bakanı kim olursa olsun görüşmek işbirliği yapmak için benim bir engelim yok önümde.

Ayrıntılar geliyor...

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