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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi. Saat 18:00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslim töreninin yapılması planlanıyor.

16 gündür devam eden Maltepe'deki oy sayım işleminin dün gece tamamlanmasının ardından tüm gözler bugün YSK çevrilmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi.

İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ

Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İMAM

Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN MAZBATASINI ALIYORUM"

Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için İl Seçim Kurulu'na geldi. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "16 milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" mesajını paylaştı.

DEVİR TESLİM TÖRENİ SAAT 18:00'DE

YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, saat 18.00’de Saraçhane’deki İBB binasına giderek görevi devralacak.

İhlas Haber Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının yazıldığı anın görüntüsünü yayınladı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI

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KAFTANCIOĞLU: MAZBATAMIZI ALIYORUZ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımında bulundu

DSADADA

OY FARKI 13 BİN 729

CHPli Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik İl Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı'nı paylaştı.

Paylaşılan tutanakta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 13 bin 729 olduğu görülüyor

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