- Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı 

Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN- Hayati ARIGAN / İSTANBUL, (DHA) Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndaki seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar saat 14.45 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’na getirildi. İl Seçim Kurulu’nda tutanaklar birleştirildi. Birleştirme tutanağını alan CHP'li milletvekilleri ve partililer daha sonra İmamoğlu'nu beklemeye başladı. Çok sayıda CHP'li adliye önünde ve içinde yoğun kalabalık oluşturdu.

ADLİYEDE İZDİHAM

Ekrem İmamoğlu ise saat 16.45 sıralarında eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindeki partililerle, İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İmamoğlu, vatandaşlar ve partililerin oluşturduğu yoğun ilgi nedeniyle arabasından inerek adliyeye doğru yaklaşık 20 metre yürümek zorunda kaldı. Kendisi için partililer tarafından oluşturulan kalabalık arasından güçlükle yürüyebilen İmamoğlu için sloganlar atıldı. C kapısından adliyeye giren İmamoğlu, burada partililer tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılandı. O esnada adliyede bulunan bazı vatandaşlar da kalabalığın bulunduğu balkonlardan İmamoğlu’nu alkışladı. Ekrem İmamoğlu, burada da yaşanan yoğun izdiham nedeniyle İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu kata merdivenlerle çıkarken güçlük yaşadı.