EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI ALDI (1)

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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere saat 16.40 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gelen İmamoğlu, adliyenin C kapısı önünde kalabalık tarafından karşılandı. İmamoğlu, oluşan izdiham nedeniyle içeri girmekte zorluk çekti. Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.

Ekrem İmamoğlu mazbatayı İl Seçim Kurulu yetkililerinden aldı. Adliyenin C kapısı önünde oluşan kalabalık nedeniyle İmamoğlu'nun başka bir kapıyı kullanarak adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde bekleyen kalabalık

-Ekrem İmamoğlu'nun gelirken araçtaki görüntüleri

-Ekrem İmamoğlu'nun adliye önüne gelmesi

-Yaşanan izdiham

-Ekrem İmamoğlu'nun içeri girmesi

-Ekrem İmamoğlu'nun adliye içinde yürümesi

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