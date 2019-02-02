Ekrem İmamoğlu, mübadiller için denize karanfil bıraktı

“Bu sosyolojik sorunlar daha başlangıç yarınlarda daha derin bir süreç yaşamaya adaydır”

Programdaki konuşmasında mülteci sorununa değinen İmamoğlu, “Bugünün güncel sorunu olan mülteciler sorunu bence dünyada türüne çok da rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Milyonlarca insanın bir yer değiştirmesi sorunudur. Göç değildir, topluca bir yer değiştirme konusudur. Mülteciler koruma altına alınabilir, süreç içerisinde korunabilir, yardım edilebilir. Ama tekrar yurtlarına geri dönme kaydıyla. Ama Türkiye’de başka bir süreç yaşatılmıştır. Biz milletçe gerçekten vicdanlı bir milletiz, kucak açmayı severiz. Tarihte bunun birçok örneği vardır. Ama şu an yaşanan ve yaşatılan süreçte dünya ülkeleri özellikle kendileri gelişmiş ülke diye tanımlayanlar çok kötü sınav vermişlerdir. Kaldı ki bir sonrasında bu kötü sınavın ötesinde, bir başka sınavı da kötü anlamda söyleyeceğim, Türkiye vermiştir. Bir anda 4 milyona yakın insan, Türkiye’de yaşamın içine servis edilmiştir. Hiçbir kuralı yok, burada çift taraflı mağduriyet yaşanmaktadır. Hem yerleştikleri bölgede oluşturdukları sıkıntılar, hem de o 4 milyon insanın yaşadığı sıkıntılar. Özellikle bu mülteciler arasındaki çocuklar, kadınlar, ölümler ve farklı olaylar. Bu sosyolojik sorunlar başlangıç, yarınlarda daha derin bir süreç yaşanmaya adaydır” diye konuştu.