Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda 'talimatların ilgili kurumlara verildiğini ve Mayıs ayı İBB Meclisi’nde gündeme gelip onaylanmasını beklediğini’ söyledi.
İmamoğlu’nun talimatları şöyle:
Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL’den, 50 TL’ye düşürülmesi
0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı
0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı
Dini, milli ve resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması
Konutlarda tüketilen suyun ilk 20 m3’ünde %40 oranında indirime gidilmesi
Çok yakında;— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 Mayıs 2019
????Su fiyatına %40 indirim
????Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye
???? 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz
???? 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz
????Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!#İmamoğluVarsaÇözümVar https://t.co/cyDK6xDCdm
Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin bilgisine; Söz verdiğimiz gibi, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumlarına verilmiştir. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/e56OS9SXIh— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 Mayıs 2019