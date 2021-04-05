Ekrem İmamoğlu'na 'Montrö' bildirisi tepkisi: Niye sustunuz?

104 emekli amiral, pazar günü gece yarısı 'Montrö' bildirisini yayımladı. Bu bildiriye başta siyasiler olmak üzere peş peşe tepkiler geldi.

'HER TEHDİDE KARŞI HER ZAMAN UYANIK OLACAĞIZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, "Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız." dedi.

'RÜTBELERİ SÖKÜLSÜN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bildiriye sert tepki göstererek bildiride imzası bulunan emekli amirallerin rütbelerinin sökülmesi gerektiğini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti." açıklamasını yapmıştı.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ: NİYE SUSTUNUZ?

Son günlerde siyasi olaylarda adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bildiriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmaması eleştirilere yol açtı. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bu duruma yer vererek "Ekrem İmamoğlu niye sustunuz? Sizin için darbe tehdidi önemli değil mi? Gün demokrasiye sahip çıkma günü değil mi?" ifadelerini kullandı.

