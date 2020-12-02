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Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

02.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı ile ilgili iddialara ilişkin gazeteci Uğur Dündar'a konuştu. Soylu, "Zaman zaman böyle istihbaratlar gelir ama açıklanmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'suikast' iddaiları bir anda gündem yaratırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SOYLU : ZAMAN ZAMAN BİLGİLER ULAŞIR BİZE

Soylu, Dündar'a yaptığı açıklamada "Zaman zaman siyasi kişilikler veya dönemin çok popüler insanları ya da devlette görev yapan kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgiler ulaşır bize." ifadelerini kullandı.

Gelen istihbari bilgilerin ardından gerekli adımların atıldığının altını çizen Soylu, gelen bilgilere göre daha dikkatli ve titiz bir güvenlik önleminin alındığını belirtti.

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Soylu, söz konusu bilgilerin ve adımların hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadığını vurguladı.

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