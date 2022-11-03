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Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

03.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunulduğu iddiası gündem oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik, İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Şahsın ayrıca 50 suç kaydı olduğu tespit edildi. İşte olayın detayları...

Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönündeki ihbar, ortalığı ayağa kaldırdı. İsmi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi, İBB Beyaz Masa hattını arayarak şunları söyledi;

“Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler."

8 KİŞİLERDİ HEPSİ DE SİLAHLIYDI

"155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar.”

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

DAHA ÖNCEKİ İHBARLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

2020 yılında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı ihbarı yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili olarak “icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu suikast

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