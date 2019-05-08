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Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran mesajı!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

YSK kararının ardından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, "YSK bir karar verdi, hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İBB Başkanlığı mazbatası elinden alınan İmamoğlu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü bir videoyla açıklamalarda bulundu. 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimlerle ilgili mesajlar veren İmamoğlu, "'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak" ifadesini kullandı.

"HESAPLAŞMANIN VAKTİ DEĞİL"

"YSK hakkımızı yedi ama süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim, YSK bir karar verdi, hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti. Aynı zamanda mağduriyetimizi de anlatma vakti. Vatandaşlarımızla beraber bütün İstanbul'un oylarına, 16 milyonun oyuna talip olduğumuz tekrar herkese anlatma vakti. Ben size şunu söyleyeyim; 'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak."

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEMELİ"

İmamoğlu, "'Her şey çok güzel olacak diyen' her vatandaşım, her hemşehrim, beni seven, bu şehirde yaşayan herkes mutlaka bazı şeylere dikkat etmeli. Kimseyi ötekileştirmemeli. Ne yapmalı biliyor musunuz? Mutlaka komşusunun evine gidip iftar açmalı, Ramazan'da hemşehrilerini selamlamalı, süreci anlatmalı. Hatta iftara davet etmeli. Hiçbir hemşehrim sosyal medyada hiç kimseyi ayrıştıran dil kullanmayacak, kucaklayacağız. Biz milli, dini bütün inançlarıyla toplumun her kesimini kucaklamaya varız dedik" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu YSK Mazbata seçim

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