Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran mesajı!

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEMELİ"

İmamoğlu, "'Her şey çok güzel olacak diyen' her vatandaşım, her hemşehrim, beni seven, bu şehirde yaşayan herkes mutlaka bazı şeylere dikkat etmeli. Kimseyi ötekileştirmemeli. Ne yapmalı biliyor musunuz? Mutlaka komşusunun evine gidip iftar açmalı, Ramazan'da hemşehrilerini selamlamalı, süreci anlatmalı. Hatta iftara davet etmeli. Hiçbir hemşehrim sosyal medyada hiç kimseyi ayrıştıran dil kullanmayacak, kucaklayacağız. Biz milli, dini bütün inançlarıyla toplumun her kesimini kucaklamaya varız dedik" ifadelerini kullandı.