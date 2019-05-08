Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran mesajı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İBB Başkanlığı mazbatası elinden alınan İmamoğlu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü bir videoyla açıklamalarda bulundu. 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimlerle ilgili mesajlar veren İmamoğlu, "'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak" ifadesini kullandı.

"HESAPLAŞMANIN VAKTİ DEĞİL"

"YSK hakkımızı yedi ama süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim, YSK bir karar verdi, hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti. Aynı zamanda mağduriyetimizi de anlatma vakti. Vatandaşlarımızla beraber bütün İstanbul'un oylarına, 16 milyonun oyuna talip olduğumuz tekrar herkese anlatma vakti. Ben size şunu söyleyeyim; 'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak."