Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden belirsizliğe isyan etti.

YSK'ya seslenen İmamoğlu "Artık YSK kararı vererek insanları rahatlatmalı. 16 milyon insanı geciktirmesinler" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL YORUMU: SESLERİNİN DAHA ÇOK ÇIKMASI LAZIM

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili olarak ODA TV'den Ayşe Baykal'la röportajında söylediği dile getirilen "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkasına yapmamalıyız" açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt veren İmamoğlu, Gül'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine çok teşekkür ederim ancak, seslerinin daha çok çıkması lazım. Bu ses bu kadar yumuşak tonda olmamalı. Bu bir parti meselesi ya da kişi meselesi değil Türkiye meselesi."

