Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Ramazan ayı paylaşma, iyilik, sevgi, hissetme, arınma ve aydınlanma ayı olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Ramazan ayında tüm dualarınız kabul olsun. Bu aya ayrı bir gözle bakıyorum. Bu güzel ayın maneviyatını hep birlikte yaşamaya çalışalım. Komşularınızı iftara davet edin, bir çorbayı paylaşın. Ben büyük 5 yıldızlı otellere 10 yıldır gitmiyorum. Evlerde iftar açacağız. Pazartesi akşamı rastgele bir kapıya gidip iftar açacağım. Birileri bu şehrin yaşayanlarını bölmeye çalışsa da biz birleşeceğiz. Ramazan ayı iyilik ayı. Her gün gözünüzün önünde olan biri varsa, komşunuza, bir öğrenciye ya da yolda gördüğünüz bir insana ben nasıl yardım edebilirim diye düşüneceğiz. Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu 16 Milyon insanımız hissedecek" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, "Kucaklaşacağız ama yalandan değil. Bizden kaçanlar bile kaçamaz. Hani bize elini uzatmayanlar oluyor ya bazen biz birini kucaklayacaksak, kucaklarız kardeşim" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti. Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı'nı makamında tebrik eden İmamoğlu, daha sonra belediye binası önünde toplananlara seslendi.

"VALLAHİ GÜLERİM BUNA"

Seçimlerle ilgili YSK sürecine değinen İmamoğlu, "Neymiş diyorlar ki bu millet İstanbul'un 39 ilçesinde bize oy verdiği belediye başkanımızı seçtiler. 'İstanbul'da meclis üyeliği oylamasında en yüksek oyu bize verdiler mecliste çoğunluğuz' diyorlar. 'İBB oylamasında yolsuzluk var şaibe var' diyorlar. Kargalar güler. Kargalar gülmüştür bence siz de gülün. Aynı zarfa atılan oylarda ilçe meclis oyları pırıl pırıl. İstanbul meclisi seçimlerinde oylar onların olmuş ama İBB seçimlerinde yolsuzluk var. Vallahi gülerim buna" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL BU MİLLETİN BİR ARAYA GELİŞİNİN 100. YILINDA 19 MAYIS'TA ATASINI ANACAK"

İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan ayını ve bayramını yaşayacağını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul bu milletin bir araya gelişinin, dirilişinin, ayağına kalkışının 100. yılında 19 Mayıs'ta Atasını anacak" dedi. (DHA)

