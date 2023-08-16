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Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara ziyareti! Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü

16.08.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024'teki yerel seçimler için partisinden yeniden aday olacağının sinyalini vermişti. Adaylık açıklamasının yankıları sürerken İmamoğlu, Ankara'da iki bakanı ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşen İmamoğlu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara ziyareti! Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunmuştu. 2024'teki yerel seçimleri işaret eden İmamoğlu "İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" demişti. İmamoğlu'nun açıklamaları ise "Yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olacak" olarak yorumlandı.

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ANKARA'DA İKİ BAKANI ZİYARET ETTİ

Basın toplantısının ertesi gününde Ankara'ya giden İmamoğlu, dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşen İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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