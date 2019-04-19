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Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 00:15 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyeti Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.”

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Ekrem İmamoğlu'nın belediyenin harcamaları hakkında tedbir getiren diğer genelgesi şöyle oldu:

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Ekrem İmamoğlu ibb başkanı veri tabanı

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