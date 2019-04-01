Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı: Tebrik edilmeyi bekliyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçerek İstanbul genelinde asılan "Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı" afişlerini eleştiren bir açıklama yaptı. İşte İmamoğlu'nun o açıklaması;

Anadolu Ajansı görevini yapmamıştır. Dünya bizi izliyor. Bu süreci kötü yönetmiştir. Biz verilerimizi paylaştık. Ama ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına, caddelerine, üst geçitlerine "Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı" diye afişler asıldı. Yetkisiz insanlar gariban insanları kötü emellerine dahil etmekte. Ben bu işlemleri yapan siyasi irade kimse onlar hakkında da şikatte bulunacağımı belirtiyor ve onları kınıyorum.

Halen yüksek seçim kurulundan biz bilgi alıyorsak basın kuruluşlarının da alamayacağını düşünmüyorum. Şu anda hala başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir durum var. Tüm bu söylediklerim 16 milyon insanın hakkını aramaktır. Genel merkezin sistemi üzerinden bütün sandıkları girmiş durumdayız. 1 sandık hariç 4 milyon 169 bin 206 benim adıma kullanılan oy sayısı, rakibimize kullanılan oy 4 milyon 141 bin 179 yani aradaki fark 28 bin 27'dir.