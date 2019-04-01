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Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı: Tebrik edilmeyi bekliyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçerek, İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığını söylediği Binali Yıldırım'ın kazandığını ifade eden "Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı" afişleri hakkında konuştu. İmamoğlu, Binali Yıldırım'a kendisinin kazandığını ima ederek, "Tebrik etmesini iyi bilirim ama tebrik edilmeyi de bekliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçerek İstanbul genelinde asılan "Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı" afişlerini eleştiren bir açıklama yaptı. İşte İmamoğlu'nun o açıklaması;

Anadolu Ajansı görevini yapmamıştır. Dünya bizi izliyor. Bu süreci kötü yönetmiştir. Biz verilerimizi paylaştık. Ama ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına, caddelerine, üst geçitlerine "Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı" diye afişler asıldı. Yetkisiz insanlar gariban insanları kötü emellerine dahil etmekte. Ben bu işlemleri yapan siyasi irade kimse onlar hakkında da şikatte bulunacağımı belirtiyor ve onları kınıyorum.

Halen yüksek seçim kurulundan biz bilgi alıyorsak basın kuruluşlarının da alamayacağını düşünmüyorum. Şu anda hala başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir durum var. Tüm bu söylediklerim 16 milyon insanın hakkını aramaktır. Genel merkezin sistemi üzerinden bütün sandıkları girmiş durumdayız. 1 sandık hariç 4 milyon 169 bin 206 benim adıma kullanılan oy sayısı, rakibimize kullanılan oy 4 milyon 141 bin 179 yani aradaki fark 28 bin 27'dir.

Yüsek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir bunu gözlemliyoruz. Sıkı takipteyiz. Muhtemelen ben şu an buradayken bile ciddi sayıdı oyu sisteme girdiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla 253 sandığın girişini de takip edeceğiz.

Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un çeşitli yerlerine asılan afişlerinde Sayın Binali Yıldırım'ın isim ve imzası görülmektedir. Ben kendisinin yerinde olsam bu surece müdahale ederdim. Ben kendisini tebrik ederdim. Tebrik etmesini iyi bilirim ama tebrik edilmeyi de bekliyorum.


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binali yıldırım Ekrem İmamoğlu

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