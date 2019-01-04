Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım' sorusuna yanıt

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu FOX TV’ye açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşeceksiniz" sorusuna İmamoğlu, “Biz talebimizi ilettik. Sağ olsunlar bize de olumlu cevabı basın yoluyla iletmiş oldu ama bundan sonrası artık kendilerinde çünkü henüz bize bir bilgi ulaşmadı. Yani gelirse gideriz. Artık kendilerine emanet.” dedi.

"ANKARA DÜŞÜNSÜN, BENİM GÜNDEMİMDE DEĞİL"

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Soru: Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı hala devam ediyor. 94. Madde tartışmaları ve partinizin kararlı duruşu da devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu: Aslında beni ilgilendirmiyor. Hiç gündemimde değil diyebilirim. Hatta şöyle ifade edeyim, zaten 1 Nisan’da görevine geri dönecek. Onun için çok benim alakalı olduğum bir konu değil; Ankara düşünsün,tartışsın ama benim gündemimde değil zira 1 Nisan’da Meclis başkanlığına geri döner İnşallah.

Soru: O yüzden istifa etmediğini düşünüyor olabilir misiniz?

Ekrem İmamoğlu: Yok hiç onu bile düşünmüyorum açıkçası.