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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım' sorusuna yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 04.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Binali Yıldırım'ın istifa edip etmemesi beni ilgilendirmiyor zaten 1 Nisan'da görevine geri dönecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım' sorusuna yanıt

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu FOX TV’ye açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşeceksiniz" sorusuna İmamoğlu, “Biz talebimizi ilettik. Sağ olsunlar bize de olumlu cevabı basın yoluyla iletmiş oldu ama bundan sonrası artık kendilerinde çünkü henüz bize bir bilgi ulaşmadı. Yani gelirse gideriz. Artık kendilerine emanet.” dedi.

"ANKARA DÜŞÜNSÜN, BENİM GÜNDEMİMDE DEĞİL"

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Soru: Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı hala devam ediyor. 94. Madde tartışmaları ve partinizin kararlı duruşu da devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu: Aslında beni ilgilendirmiyor. Hiç gündemimde değil diyebilirim. Hatta şöyle ifade edeyim, zaten 1 Nisan’da görevine geri dönecek. Onun için çok benim alakalı olduğum bir konu değil; Ankara düşünsün,tartışsın ama benim gündemimde değil zira 1 Nisan’da Meclis başkanlığına geri döner İnşallah.

Soru: O yüzden istifa etmediğini düşünüyor olabilir misiniz?

Ekrem İmamoğlu: Yok hiç onu bile düşünmüyorum açıkçası.

Soru: Peki seçim süreci nasıl gidiyor, seçim takviminizi nasıl oluşturdunuz? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Farklı miting tarzları görebilecek miyiz sizden?

Ekrem İmamoğlu: Aslında bazen güzergahı, yöntemi vatandaş belirleyecek. Ben inanıyorum ki vatandaşın aklında bile bazı fikirler var. Bir adayla nasıl buluşmak, nasıl konuşmak istiyor gününde. Alışılmış ortamlarını ya da kulvarların dışına çıkmak isteyen bir vatandaş tepkisi görüyorum, özellikle gençlerde. O bakımdan İstanbul’a dağıldıkça, yürüdükçe bazı metotları onlar belirleyecek diye düşünüyorum ama çok büyük kalabalıkların peşinde değilim günü olduğu kadar böyle birebir dokunmaya ve insanlarla birebir konuşmaya dönük bir hazırlığımız var. Daha çok mutlu olacaklarını düşünüyorum ben de daha fazla tatmin olacağım çünkü kendimi daha iyi ifade ederim diye düşünüyorum.

Soru: Bir de herkesin merakla beklediği bir görüşme olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebiniz olmuştu, Erdoğan da kapım açık demiş hatta yakın tarihte olabileceği sinyalini almıştık biz ama cevap geldi mi size? Erdoğan’la ne zaman görüşecek siniz?

Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı’na biz talebimizi ilettik. Sağ olsunlar bize de olumlu cevabı basın yoluyla iletmiş oldu ama bundan sonrası artık kendilerinde çünkü henüz bize bir bilgi ulaşmadı. Yani gelirse gideriz. Artık kendilerine emanet.

Soru: Hala yer, saat ne olacak bir bilgi yok?

Ekrem İmamoğlu: Hiçbir bilgim yok kendilerine emanet. Haber bekliyoruz.

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