Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama daha: Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Bütün CHP’liler seçim kurullarında nöbete gelsin.

Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız.

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden ‘biz seçimi kazanırız’ demek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. Sandığı baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum.

İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar var. Çuvallar korunuyor. Efendim bize güvenmiyor musunuz deniyor. Onu sonra konuşuruz.

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.

CANAN KAFTANCIOĞLU: SANDIK BAŞINDA HATA OLMUŞ, DÜZELTİLMİŞ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

