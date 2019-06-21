Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı!

İmamoğlu, bir otelde amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasına, "Sadece 48 saat sonra İstanbullu seçmenler olarak sandık başına gideceğiz ve bu kutsal şehrin geleceği için hep birlikte yeniden bir kez daha karar vereceğiz." sözleriyle başlayan İmamoğlu, İstanbul'daki amatör spor kulüplerini ve tüm spor faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan gençlerin spor imkanlarına erişimde sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Örgün eğitim kurumları içinde yer alan okulların yüzde 65'inde spor salonu bulunmadığını dile getiren İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 28 ilçesine dağılmış toplam 64 spor tesisi bulunuyor. Kamuya ait ise toplam 340 spor tesisi var. Bunlardan 105'i spor kulüplerine tahsis edilmiş, dolayısıyla halka kapalı durumda. Bu rakamlar, 16 milyonluk İstanbul gibi büyük bir şehir için yeterli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Adalar, Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şile gibi birçok ilçesinde hiçbir spor tesisi bulunmuyor. 24 Haziran sonrası spor konusu da özel ilgi alanlarımızdan biri olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yaz ve kış spor okulları düzenlenecek, mevcut uygulamaları daha da yaygınlaştıracağız. İstanbul'da 30 yeni kapalı spor salonu ve 30 yüzme havuzu yapacağız. 10 ilçede tamamlayacağımız gençlik merkezleri de gençlerimizin bir araya gelip, eğitmen ve antrenörlerle spor yapabilecekleri imkanları sunacak. 18-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlerimiz, Genç-Kart’ı ile ulaşımda olduğu gibi spor tesislerinden de yüzde 40 indirimli olarak faydalanabilecek."

İmamoğlu, amatör branşlar, kulüpler ve ligleri destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal, uluslararası turnuva ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Özellikle engellilere yönelik, okullar arası paraolimpik turnuvaları mutlaka hayata geçireceğiz. İstanbul'da spor alanında temel hedeflerimizden bir tanesi kısa vadede amatör branşların, semt takımlarının her alanda desteklenmesi ve uzun vadede de hızla tesisleşmeye gidilip, İstanbul’un her yanında spor tesisi olmayan tek bir mahallenin bile kalmaması." diye konuştu. "YÜRÜ BE! İSTANBUL" UYGULAMASI



Ekrem İmamoğlu, e-spor konusunda da projeler ürettiklerini, e-spor merkezleri ve e-spor ligi kurulacağını anlatarak, "Yüre be İstanbul !" mobil uygulamasının detaylarını paylaştı: "Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak. Yürü Be! İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

Bütün dünya, kentlerde nasıl hareketli bir yaşam sağlarım, obezite gibi çağın hastalıkları ile nasıl baş edebilirim diye kafa yorarken, biz de İstanbul için bugünden adımlarımızı atmaya başlayacağız."