Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında anket açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, NTV canlı yayınında 'Seçime Doğru Özel' programında Ahmed Arpat ve Simge Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

BEKA TARTIŞMASI

Bu söylemin toplumda karşılığı yok. Beka sorunu diye bir şey yok.

ANKET SONUÇLARI

Ben ölçmeyi seven bir insanım. Bu alana çok kıymet veren bir insanım. Anket firmaları konusunda hep bir tartışma olmuştur ama biz hep mağdur tarafında olan bir siyasi hareketiyiz. Sonuçları tam olarak söyleyemem ama hayatımın hiçbir zamanında anketlere bu kadar inanasım gelmemişti. Fısıltılarla arayış içinde olan bir toplum var.

İSTANBUL VAATLERİ

Belediye başkanlığı yapmamış biri bunları bilemez. Beleiye başkanıyken kimi zaman baba kimi zaman oğul oluyorsunuz. "Yoksulluk benim işim değil" diyemem. Her konuda muhatap bir belediye yaratacağız.

En önemli sorunlar yoksulluk ve ulaşım. İstanbul'da deprem çok derin bir sorun.Bu şehrin açlık sınırı altında vatandaşı olmasın. Gıdaya erişim konusunda vatandaş büyük sorunlar yaşıyor. Bu şehrin yoksulu olmamalı. Gıda zinciri kuracağız, organik tarımı destekleyeceğiz. Gıda sorunu işbirliği yaparak çözebiliriz.

