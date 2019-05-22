Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Karadeniz insanının bu ülkeye kattığı değerler vardır. Özellikle bürokrasisine. Okuyanı çoktur. Niye? Doğa koşulları zor. İkinci aşama gurbette çalışma. İstanbul'a göç, son otuz yılın karşılığıdır. Deprem gibi unsurlar da etkili olmuştur. Trabzon'un, Giresun'un çok daha eskidir. Ya okuyacaksın, ya da ticaret için, çalışmak için. Gurbette fırsat aramak vardır. Akçaabat'ta tütün yetiştirirdi benim ailem. Bizim göç etmemize mani olan şey tütün üreticiliğidir.
Horon'u folklör kursunda öğrendim. Horon iyi bir spordur. Ama halaya da ayak uydururum.
BİNALİ YILDIRIM'IN 'OY PUSULARI VERMEDİLER' İDDİASI
Kendilerine göre bütün bu usulsüzlüğün nedeni olarak bunu anlatıyorlar. Soruyu sorduktan sonra Binali Yıldırım'ın suratına bakın. Mahcubiyet var. 16 milyon insanın hakkının yenildiği bir ortamda bunu çok önemli bir gerekçeymiş gibi anlatırsanız böyle mahcup olursunuz.
O gece Saat 10'da açıklama yapan Binali Yıldırım'ı herkes gözünün önünden geçirsin. Biz ne yaptık ıslak imzalı tutanakları takip ettik. YSK hakkımızı gasp etti.
İstanbul'un gündemi şu an bizim için israf ve tasarruf.
YSK'NIN AÇIKLAYACAĞI GEREKÇELİ KARAR
Tam 17 gün. 6 Mayıs’tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır. Bilmiyorum manşetiniz var diye girmek istemiyorum ama bakın YSK bir karar aldı, 2123 sandıkta kamu görevlisi olmadığından dolayı süreci iptal ettiğini duyurdu. O günden bu güne 17 gün geçti gerekçeli karar yok, 17 gündür o sandıklardaki insanları zan altında bırakıyorlar. Bu insanlar 24 Haziran’da vardı, 16 Nisan’da vardı. İlk defa olan bir şey değildi. O insanları yanıma alıp, huzurunuza çıkardığımda ne diyeceksiniz? Bu insanlar hakkında soruşturma başlatıldı değil mi? Bu soruşturmada ne yapıldı? Bu ifadelerde ne çıktı? Benim ismimi bile anmayı bile reddeden anlayışlı kişiler sonuçları çarşaf çarşaf gazetelerinde yayınlamazlar mıydı? Ellerinde gerekçe yok.
123 sandıkta kamu görevlisi olmadığı için seçim iptal edildi diyor. Bu sandıklarda 4 tane oy pusulası vardı. Hepsini yenileyelim. Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Sonuca tesir etmiyor dediler. Elinizde 123 sandık da var, oy sayıları da var. 40 bin oy olsa 35 bin oy kullanıldı. Açıklasanıza sonucunu.
Ülkenin yöneticisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibimiz dahil. "CHP yaptı demiyoruz" diyor. Kim çaldı? Basit bir söz değil ki. Size biri çaldı dese... Çok ağır iftira. Hakkımı yediler, hakkımızı yediler kardeşim. 16 milyon insanın hakkını yediler.
Zaman yetmedi. İBB'de sadece özel kaleme ait araçları dizip sizi de çağıracaktım. Modelleriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin üç arabası olur mu yahu?