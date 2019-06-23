Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

23 Haziran seçiminin kazananı Ekrem İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a seslendiği sözleri;

“Sayın Cumhurbaşkanı; depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul’un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Buna talibim. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmeti sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden saygıdan önemli değildir. Bu anlayış içerisinden İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Mazbatamızı almamızın ardından yol haritasını size sunmak ve görüşlerimizi aktarmak, sizin görüşleriniz almak için sizi en kısa zamanda ziyaret etme talebimi size iletiyorum.” (AA)

