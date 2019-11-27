Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Davutpaşa'daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'nin kamu bankalarından kredi kullanma sorunu yaşamasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz” eleştirisine İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Bizim işimizle ilgili bir şikâyetimiz yok. Görevimizin farkındayız. Biz sadece görevi yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık. Keşke ona yaklaşım gösterseydi Sayın Cumhurbaşkanı. Kamu kurumlarının, kamu bankalarının görevlerini yeterince, liyakatli ve de vicdanlı, adaletli yapmamasının yansımasından bahsettik. Örneğin kamu kurumlarının, kamu bankalarının kredi vermemesi. Bize bir lütufta bulunmuyor. Zaten olan, hemen seçimden bir gün önce, bir hafta önce olan uygulamayı, seçimden bir hafta sonra uygulamaması. Bu tümüyle siyasi, tümüyle taraf olma ile ilgili. Bahsettiğimiz şey ise şehrin çıkarı. Bu konuda, borcu bilme konusunda, bizimle hiç vakit harcamasına gerek yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kamu kurumlarının içinde olan, başında olan, kamu bankaları…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SU UYARISI



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın su uyarısının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi; "İşte sudan bahsediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ya da bakanlık, bence oralardan hesap sorulmalı. Çünkü, yani yanılmış da olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela seçimden önce, ‘2040'a kadar hiçbir su problemi yok' dediği İstanbul… Biz de sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne itimatla göreve geldik, ama öyle değilmiş. Ne yazık ki 3-5 aylık kuraklıkla sıkıntı çekebilir İstanbul var. Niye yanıltılmış sayın Cumhurbaşkanı? Bence onun hesabını sorsun. Mesela DSİ Genel Müdürü ne yapıyor İstanbul'un barajları ile ilgili? Bence bunlarla ilgili bir denetim başlatsın. Bir rapor istesin. Umudum budur. Biz, görevimizi yapıyoruz. Ama hatırlatmak isterim: Bizim işimiz var, işimize bakalım, ama sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'la meşgul olmasın." HORON POLEMİĞİ



Cumhurbaşkanı'nın İmamoğlu'nu kast ederek sarf ettiği “Madem bu horana girdiniz, çözeceksiniz bu işi” sözlerini de şöyle yorumladı: