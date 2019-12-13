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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili kendisine yönelik 'Sen otur işine bak' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu; "Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasındaki makam odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'IN 'SEN OTUR İŞİNE BAK' SÖZLERİNE YANIT VERDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı eleştirileri nedeniyle kendisine tepki göstererek "Sen otur işine bak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. ‘Sen otur işine bak’ cümlesinin bir başka açılımı en iyisini ben bilirim demektir bunun karşılığı. Bence en iyisini 16 milyon bilir" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul

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