Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vefat eden Rahşan Ecevit'in cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI İSTERSE SÜT VERİLEN AİLELERİ TEK TEK GEZERİZ"



Erdoğan'ın, 'Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt?' sözleri sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Yardım yapılan insanların deşifre edildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki biz süt dağıtımı yapmıyoruz. Ama biz veren elin alan elini görmediği kültürünü yaymak istiyoruz. Cumhurbaşkanı isterse süt verilen aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten."

"UMARIM MEKTUBUMA CEVAP VERİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgilerin verildiğini düşündüğünü söyleyen İmamoğlu, "Umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul’la ilgili bilgileri kendilerine aktarırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

