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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! Başvuru tarihi ne zaman?

Ekrem İmamoğlu'ndan dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! Başvuru tarihi ne zaman?

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 09:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği vereceğini açıkladı. İmamoğlu bu destekten yararlanmak isteyenler için başvuru tarihinin 30 Ekim olduğunu aktardı.

Ekrem İmamoğlu'ndan dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! Başvuru tarihi ne zaman?

Artan kira ve pazar masrafları özellikle dar gelirli emeklileri bir hayli etkiledi. Bazı emekli vatandaşlar konuya ilişkin olarak verdikleri sokak röportajlarında zorlandıklarını aktarmış ve kira ile pazar fiyatlarının yüksekliğinden dert yanmıştı.

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İMAMOĞLU'NDAN 'PAZAR DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"ÇARŞI PAZAR ATEŞ PAHASI; EMEKLİLERİMİZ DAR GELİRLİMİZ ZORDA"

Paylaşımında "Çarşı pazar ateş pahası; emeklilerimiz dar gelirlimiz zorda" diyen İmamoğlu, "İBB olarak biz yanlarındayız" ifadesini kullandı.

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"10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ VERİYORUZ"

İmamoğlu paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor"

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Ekrem İmamoğlu Pazar emekli istanbul büyükşehir belediye başkanı
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