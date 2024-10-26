Ekrem İmamoğlu'ndan dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği! Başvuru tarihi ne zaman?

Artan kira ve pazar masrafları özellikle dar gelirli emeklileri bir hayli etkiledi. Bazı emekli vatandaşlar konuya ilişkin olarak verdikleri sokak röportajlarında zorlandıklarını aktarmış ve kira ile pazar fiyatlarının yüksekliğinden dert yanmıştı.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Paylaşımında "Çarşı pazar ateş pahası; emeklilerimiz dar gelirlimiz zorda" diyen İmamoğlu, "İBB olarak biz yanlarındayız" ifadesini kullandı.
İmamoğlu paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor"