Ekrem İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır alanında depremzedeleri ziyaret etti.

Hem depremzedeler hem de çadır alanındaki görevlilerle sohbet eden İmamoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

"İNSANI ÖLDÜREN NE YAZIK Kİ İNSANIN KENDİ ELİYLE YAPTIĞI YAPILAR"

Ziyaretin ardından ortak basın açıklamasında konuşan İmamoğlu Türkiye’deki deprem gerçeğini hatırlatarak, "Her zaman ‘İstanbul’un en önemli sorunu nedir?’ dediğimizde ‘deprem’ diyoruz. Biz depremi konuşmalı, çözüm bulmalı, sorgulamalı ve bilmeyiz. Deprem doğanın gerçeği ama insanı öldüren şey ne yazık ki insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bu 2 kere 2 eşittir 4 kadar net bir tanım. Bizim afet öncesi ve sonrası diye konuştuğumuz iki aşama var. Şu an afet sonrasını yaşıyoruz. Bu konuda deneyimliyiz yara sarıyoruz ama giden geri gelmiyor. İnsanlarımız ölüyor, mal kaybı yaşıyoruz. İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye’nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik hem can kaybı hem motivasyon kaybı olarak. Afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız. Depreme dair depremin kendi içinde seferberlik duygusu ile bu konuya sarılmalıyız. Biz daha fazla ne yapmalıyız, nasıl işbirliği oluşturmalıyız hususunda çok önemli yol almak zorundayız. Ülkemizde her kurumun sorumluluk sahibi olduğu gibi her vatandaşın da sorumluk sahibi olduğunu her ortamda hatırlatmalıyız. Bu işler çok dağınık olmamalı. Yerelden yönetilmeli. Yerelde sıkı sitem oluşturulmalı. İlla ‘işin başına belediye başkanı geçsin’ demiyoruz. Bütünlükçü kavaramla depremin konsey şeklinde ele alındığı sistem oturtulmalı, içinde herkes olmalı. Örneğin dönüşüm ortaya konulacaksa finansmana ihtiyaç var. Finans aktörlerin olmadığı ortamda kendi başınıza yazıp çizseniz anlamı yok" diye konuştu.