Ekrem İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanında kurulan çadır alanında depremzedeleri ziyaret etti. Hem depremzedeler hem de çadır alanındaki görevlilerle sohbet eden İmamoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. "İNSANI ÖLDÜREN NE YAZIK Kİ İNSANIN KENDİ ELİYLE YAPTIĞI YAPILAR" Ziyaretin ardından ortak basın açıklamasında konuşan İmamoğlu Türkiye’deki deprem gerçeğini hatırlatarak, "Her zaman ‘İstanbul’un en önemli sorunu nedir?’ dediğimizde ‘deprem’ diyoruz. Biz depremi konuşmalı, çözüm bulmalı, sorgulamalı ve bilmeyiz. Deprem doğanın gerçeği ama insanı öldüren şey ne yazık ki insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bu 2 kere 2 eşittir 4 kadar net bir tanım. Bizim afet öncesi ve sonrası diye konuştuğumuz iki aşama var. Şu an afet sonrasını yaşıyoruz. Bu konuda deneyimliyiz yara sarıyoruz ama giden geri gelmiyor. İnsanlarımız ölüyor, mal kaybı yaşıyoruz. İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye’nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik hem can kaybı hem motivasyon kaybı olarak. Afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız. Depreme dair depremin kendi içinde seferberlik duygusu ile bu konuya sarılmalıyız. Biz daha fazla ne yapmalıyız, nasıl işbirliği oluşturmalıyız hususunda çok önemli yol almak zorundayız. Ülkemizde her kurumun sorumluluk sahibi olduğu gibi her vatandaşın da sorumluk sahibi olduğunu her ortamda hatırlatmalıyız. Bu işler çok dağınık olmamalı. Yerelden yönetilmeli. Yerelde sıkı sitem oluşturulmalı. İlla ‘işin başına belediye başkanı geçsin’ demiyoruz. Bütünlükçü kavaramla depremin konsey şeklinde ele alındığı sistem oturtulmalı, içinde herkes olmalı. Örneğin dönüşüm ortaya konulacaksa finansmana ihtiyaç var. Finans aktörlerin olmadığı ortamda kendi başınıza yazıp çizseniz anlamı yok" diye konuştu.

"ŞEHİR KONSEYLERİ KURULMALI" İmamoğlu şöyle konuştu: "Bir kanun tasarısı üzerinde hep beraber çalışıyoruz. Sahada karşılığı olmayan kanunla var. Bir kavram kargaşası içindeyiz. Ana felsefeyi ortaya koyup çözüm ortaya koymalıyız. Şehir konseyleri kurup derhal bu şehirleri insanlara ne yazık ki mezar olacak değil teminat olacak yuvalara dönüştürmeli. Büyük depremi yaşadığımızda 100 milyarlarda dolar zarar olduğunda orada bankacı da inşaatçı da kalmaz. Türkiye’deki yapı stokunun güçlendirilmesi önemli bir konu. Hiçbir kurum tek başına sorumluluk alamaz. Bu işi hep beraber çözebiliriz. Vatandaşın karşısına tek bir akılla çıkmalıyız. Realist olmalıyız. Bunu yaptığımızda ancak çözüm olabilir. Yaşam hakkını koruyan mekanizmayı var etmeliyiz. Birçok bina tespit edilmiş yıkılamıyor. Bu işe baş koyan kişi de ‘bir daire yerine 5 daire isterim’ demeyecek, hatta biraz az alacak. Devlet olarak bizler de el ele vereceğiz vergi indirimi yapacağız, Belki 0 faiz ile uzun vadeli finansman bulacağız. Türkiye yapı stokunu güçlendireceğiz ve tek bir insanın buru kanamayacak. Bu işin partisi yok. Bu işte bilim, akıl, teknoloji var. Bir araya gelmekten korkmayacağız. Giden canların peşinden hepimiz üzgünüz. Ülkemizin birinci meselesi depremdir. Virüsle mücadele ediyoruz. Bu da geçecek ama deprem yaşamın bir gerçeği. Vardı, hep var olacak. Deprem ana meselemizdir. Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içinde olmalıdır."