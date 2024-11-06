Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ısrarı! MHP lideri "İstismar" diyerek kapısını kapatmıştı: "Gitmeye devam edeceğim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Brand Week İstanbul" açılışında konuştu. Küresel çapta adaletsizliğin ve ekonomik krizlerin derinleşmesine dikkat çeken İmamoğlu, "Üç boyutlu bir politika" önerisinde bulunup önerisini "Refah, değerler ve yeniden inşa" olarak açıkladı.

"EN ÖNEMLİ GÖREV BANA DÜŞÜYOR"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer mesajlar şöyle:

“Böyle bir kentte iş dünyasına da uzun vadeli bir perspektifle, sorumluluk içerisinde davranma görevi düşüyor. Biz, toplumsal görev ve sorumluluklarının idraki içerisinde hareket eden herkesin, her kesimin yüklerini paylaşmaya hazırız, kararlıyız. Bunu söylerken de elbette ki en önemli görevin en başta bana düştüğünü iyi biliyorum. Çünkü tarihin bu zor dönemecinde, ülkemizde yanlış giden işleri düzeltmek, kentlerimizi ve doğamızı korumak, demokrasimize sahip çıkmak her zamankinden daha da önemli. O nedenle ben kendimi bu konularda sorumlu kabul ediyorum.

"BİR BELEDİYE GÖREVDEN ALINACAKSA BU MUHAKKAK BAĞIMSIZ YARGI TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR KARARA BAĞLI OLMALI"

Başta haksız ve hukuksuz kayyım atamaları olmak üzere ülkemizde uygulanan demokrasi karşıtı vesayetçi tutumlara sesimi yükseltmeyi önemsiyorum. Bir ülkede demokrasi iktidarların keyfiliğini asla bırakılamaz. Bu ülke 200 yıldır demokrasi mücadelesi veriyor. 101 yıldır muhteşem bir cumhuriyet hikayesi var, Zorluklarıyla, hatalarıyla, eksikleriyle… İşte tam da bu pencereden baktığımızda bir belediye görevden alınacaksa bu muhakkak bağımsız yargı tarafından verilmiş bir karara bağlı olmalı. Görevden alınan belediye başkanı yerine geçici olarak gelecek kişiyi belediye meclisi seçmelidir. Evrensel hukuk ve demokrasi standartlarının önümüze koyduğu kurallar bunlardır."

KENDİSİYLE GÖRÜŞMEYEN BAHÇELİ'YE GÖNDERME

"Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeye devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok."

NE OLMUŞTU?

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla liderler turuna çıkmıştı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İmamoğlu'nun randevu talebini "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler" sözleriyle geri çevirmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır