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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Necmettin Erbakan paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necmettin Erbakan’ı anmak için yaptığı paylaşımda Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Necmettin Erbakan paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun paylaşımında Necmettin Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kullanması dikkat çekti.

ımam

İmamoğlu paylaşımına şu notu düştü:

Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta dönemin (1994) Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, SHP'li aday Nurettin Sözen'le birlikte Erdoğan'ın elini havaya kaldırarak iki adayı da kutluyor.

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erdoğan Necmettin Erbakan İBB Ekrem İmamoğlu

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