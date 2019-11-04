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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta halk otobüsünün karıştığı kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları dikkatleri çekti.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İÇİN YENİ BİR DÜZENLEMEYE Mİ GİDİLECEK?

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamadaki, 'İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz' ifadeleri dikkat çekti. Açıklama, 'özel halk otobüsleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye mi gidilecek?' sorusunu gündeme getirdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'e yaptığı açıklamaları ise şöyle:

"İstanbul’da 5 bin 200’ün üzerinde otobüs hizmet veriyor. İETT otobüsleri var iştiraklerimiz olan sistemin içinde otobüslerimiz var aynı zamanda özel halk otobüsleri var.

"BİR NEVİ TEKELLEŞMİŞ MÜLKİYETLER VAR"

Dün yaşanan olaya kaza demek doğru olmaz, olay tümüyle adli bir olay, kasıt içeriyor. Toplu taşımaya bütüncül bakma konusunda kararlılıkla yol amamız gerektiğini, sertifika sistemini başlatmamız gerektiğini görüyoruz. Bir nevi tekelleşmiş mülkiyetler var, çok sayıda otobüs bir kişiye ait olabiliyor. Toplu taşıma işindeki bakış açımız her vatandaşımız güvenle o araçlara binmesi. Ulaşımda rehabilitasyona ihtiyaç var.

İstanbul'un ulaşıma dönük ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Bizim masadaki en güçlü partnerlerimiz de bu işi yapan insanlar olacak, onları masanın dışına iterek değil tam aksine içine alarak çözeceğiz. Ulaşıma yönelik sıkıntıların çözülmesi için yıl sonuna doğru bir çalıştay düzenlenecek."

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Trafik Müdürlüğü denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri, 1985 yılında Belediye Başkanlığı'nın teklifi ile alınan UKOME kararıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yönetim, yürütüm ve denetimine verilmişti.

İstanbul'da İETT'nin kendi bünyesinde bulunan sarı otobüsler, erguvan renkte olan ve İBB'nin şirketlerinden olan İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait otobüsler ile Özel Halk Otobüsleri toplu taşıma hizmeti veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü İBB

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