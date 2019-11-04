Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İÇİN YENİ BİR DÜZENLEMEYE Mİ GİDİLECEK?



İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamadaki, 'İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz' ifadeleri dikkat çekti. Açıklama, 'özel halk otobüsleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye mi gidilecek?' sorusunu gündeme getirdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."