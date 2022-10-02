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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken seçim mesajı! 'Çok büyük bir farkla...'

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken seçim mesajı! 'Çok büyük bir farkla...'

02.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da Atakum Belediyesine ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiç görmediği olumlu güzel çabayı hep birlikte göstereceğiz. Büyük bir oyla, çok büyük bir farkla göreceksiniz büyük değişimi bu ülkeye yaşatacağız" dedi. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları...

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken seçim mesajı! 'Çok büyük bir farkla...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da Atakum Belediyesine ziyarette bulundu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

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'ALTILI MASA, EN ÖNEMLİ ORTAK AKIL MASASIDIR'

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, dayanışmayı, iş birliğini geliştirmeyi, kentlere, beldelere en üstün hizmet vermeyi ilke edindiklerini belirterek, "Göreceksiniz, hepinizin gurur duyacağı işler yapıyor olacağız bu anlamda. Bugün altılı masa toplanıyor. Altılı masa, memleketimizin tarihinin belki de en önemli ortak akıl masasıdır. Ortak gelecek, ortak umut masasıdır. Şu dönemde her şey siyaset üstüdür, her şey memleketin geleceği içindir." ifadelerini kullandı.

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'BÜYÜK DEĞİŞİMİ BU ÜLKEYE YAŞATACAĞIZ'

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten son yerel seçimde büyük dayanışmayla bizlere bu makamların kazanılmasıyla iş birliğinin kazanımını hisseden insanlar olarak katkıyı sunan İYİ Partinin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ve diğer 4 partinin liderleri hep birlikte çok üstün çalışmaları ortaya koyacaklar. Hep birlikte doğru kararları alacaklar ve 2023'te memleketimiz ikinci yüzyılına izlerini, adımlarını tek tek döşüyor olacağız. En küçük bireyinden en deneyimlisine, en doğru metotlarla hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, hiç kimseyi siyasi kavramlar ile ayrıştırmadan çok özel bir çabayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiç görmediği olumlu güzel çabayı hep birlikte göstereceğiz. Büyük bir oyla, çok büyük bir farkla göreceksiniz büyük değişimi bu ülkeye yaşatacağız."

İmamoğlu, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi iş birliğiyle yapılan Taflan Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim
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