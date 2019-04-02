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Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim?" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden, "dosya kaçırıldı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehir belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Şu iki günde dosya kaçıranlar odasını toplayanlar. Ne oluyor kardeşim?" Ben gelip tedbir almak istiyorum. İstanbullu'nun bir kuruşunun bile hesabını soracağım. Oradaki siyasi iradeyi, hiçbir İstanbul Büyükşehri Belediyesi'nin alın teri akıtan çalışanı dinlemesin" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'nden, "dosya kaçırıldı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. 'Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır" denildi.

Açıklamada, "Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, 'doysa kaçırılıyor' şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu İBB dosya

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